ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜಕರ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ 52 ಯಾತ್ರಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಪವಿತ್ರ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು (MEA) ತುರ್ತು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜಕರ (Tour Operators) ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸದಂತೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಕಲಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ವಂಚನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಭಾರತೀಯರಿಂದ ನೆರವು ಕೋರಿ ಸರಣಿ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಠಿಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ 52 ಭಾರತೀಯರು
ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ 'ಪ್ರವೇಶ ಪರವಾನಗಿ' (Entry Permit) ಮತ್ತು 'ಚೀನಾ ವೀಸಾ' (China Visa) ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿದ್ದ ಸುಮಾರು 52 ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಾಗದೆ, ಮರಳಿ ಬರಲಾಗದ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ತುರ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ:
ಈ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಶರದ್ಚಂದ್ರ ಪವಾರ್ ಬಣ) ಸಂಸದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಕಳಕಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಘಟಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ (MEA) ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಯಾತ್ರಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ:
ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ: ಸಂಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೀಸಾಗಳು ಕೈಸೇರುವವರೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಯಾರೂ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ನಂತರ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ: ದೃಢಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ "ಮುಂದೆ ವೀಸಾ ಸಿಗಬಹುದು" ಎಂಬ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನಂಬಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾತ್ರಿಕರು ಸ್ವಯಂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
2026ರ ಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2020 ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪಾಸ್ (Lipulekh Pass) ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ನಾಥು ಲಾ ಪಾಸ್ (Nathu La Pass) ಮೂಲಕ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಕ್ಕಿಂನ ನಾಥು ಲಾ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯಾಣ:
ಕೇಂದ್ರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ 2026 ರ ಯಾತ್ರಿಕರ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವು ನಾಥು ಲಾ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಚೀನಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಥುರ್ ಅವರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ತ್ಸೆರಿಂಗ್ ಥೆಂಡುಪ್ ಭೂಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ (STDC) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.
ಅಧಿಕೃತ ಗಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಾಥು ಲಾ ಪಾಸ್ (ಸಿಕ್ಕಿಂ) ಮತ್ತು ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪಾಸ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ)
2026ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಂಡಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 10 ತಂಡಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು) ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿವೆ
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೌಲ್ಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ 52 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನಧಿಕೃತ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.