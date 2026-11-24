7 ದಶಕಗಳಿಂದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ 'ಝರಿಸ್ಕಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್' ಅನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಗಣಿತಜ್ಞೆ ಡಾ. ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಸಾಧನೆ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕದ '2026 TIME100 Next India' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು / ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗಣಿತಜ್ಞರನ್ನೇ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಿದ್ದ ಅತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಗಣಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಗೆಹರಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ (Indian Statistical Institute - ISI) ಗಣಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ಗೌರವ ಸಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
2026ರ TIME100 Next India ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸಾಧಕಿ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೈಮ್ (TIME) ನಿಯತಕಾಲಿಕವು ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಚೊಚ್ಚಲ '2026 TIME100 Next India' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ತಮ್ಮ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಣಿತಜ್ಞೆ, 2014ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಈಗಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
1949ರಿಂದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ 'ಝರಿಸ್ಕಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್'!
ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ರೇಖಾಗಣಿತ (Algebraic Geometry) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ 'ಝರಿಸ್ಕಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್' (Zariski Cancellation Problem) ಅನ್ನು 1949ರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞ ಆಸ್ಕರ್ ಝರಿಸ್ಕಿ (Oscar Zariski) ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎರಡು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು (Dimension) ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಂಡರೆ, ಮೂಲತಃ ಆ ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದವೇ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಏಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ಗಣಿತಜ್ಞರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸೋತಿದ್ದರು.
2014ರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಡಾ. ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ
2014ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾದ 'ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್' (Positive Characteristic) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು (Counterexample) ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಗಣಿತ ಲೋಕವನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ
ಅವರ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2021ರಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉನ್ನತ ಗೌರವಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಎಮ್ಮಿ ನೋಯೆಥರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ' ನೀಡಲೂ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಡಾ. ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.