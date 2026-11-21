ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 3,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರನಾದರೆ, ಪಂತ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.21): ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ 3,000 WTC ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನ ಗಿಲ್ 98 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೂಡ 3,000 WTC ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 3,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾದರು.
2019ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಿಲ್ 76 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2,917 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಪಂತ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2,948 ರನ್ಗಳಿದ್ದವು.
ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್: ಗಿಲ್ 3,000 ರನ್ ಪೂರ್ಣ
ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಮೊದಲು 3,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಮೂರನೇ ದಿನದ ಆಟದ ಮೂರನೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ 115ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ಗಿಲ್ಗೆ 83 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅವರು 98 ರನ್ಗಳವರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಶತಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ದಿನದ ಆಟ ಮುಗಿಯಲು ಮೂರು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದಾಗ ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಶತಕದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿತು.
ಪಂತ್ ಕೂಡ 3,000 WTC ರನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ
ಗಿಲ್ ನಂತರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 3,000 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪಂತ್ಗೆ 52 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. 123ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂತ್ 3,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 22ನೇ ಅರ್ಧಶತಕವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಪಂತ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 3,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಶತಕ, ಜೈಸ್ವಾಲ್-ಪಡುಕ್ಕಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ: ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ 136 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (SENA) ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ರಾಹುಲ್ ಪಾಲಾಯಿತು.
ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಎರಡನೇ ದಿನ 85 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೂಡ 80 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತವರಿನ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಐದು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳೂ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 118 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ
ಮೂರನೇ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 486 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ 368 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ಇದೀಗ 118 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.