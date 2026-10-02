ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಧಂಪುರ-ಶ್ರೀನಗರ-ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈನಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಚಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಚೆನಾಬ್ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೀನಗರ : ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಭಾರತದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಋತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವ ಉಧಂಪುರ-ಶ್ರೀನಗರ-ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. 111 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಕತ್ರಾ-ಬನಿಹಾಲ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಮತಿ ವೇಗವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ವಿಭಾಗವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೇಗವರ್ಧನೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟಕರ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಚೆನಾಬ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ

ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಈ ವೇಗವರ್ಧನೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26401/26404) ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯಾದ 'ಚೆನಾಬ್ ಸೇತುವೆ' ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೇಬಲ್ ಆಧಾರಿತ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯಾದ 'ಅಂಜಿ ಖಾದ್ ಸೇತುವೆ'ಯ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ತಿರುಪತಿ To ವಿಜಯಪುರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು: ರಾಜ್ಯದ 10 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ
Related image2
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ನಿಲ್ದಾಣ, ಸಮಯದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಈ ವೇಗವರ್ಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಧಂಪುರ-ಶ್ರೀನಗರ-ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣಾವಧಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಯುಎಸ್‌ಬಿಆರ್‌ಎಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉಧಂಪುರ-ಶ್ರೀನಗರ-ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು 272 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ₹43,780 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಡಿದಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 119 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 36 ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಣಿವೆ-ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ 943 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಜಾಲವು ಈ ಹಿಂದೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಮೈನಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಚಳಿ ತಡೆಯುವ 'ವಿಶೇಷ ವಂದೇ ಭಾರತ್'

ಹಿಮಾಲಯದ ತೀವ್ರ ಚಳಿಗಾಲ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕತ್ರಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸಲಾದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗೆ ಕುಸಿದರೂ ಈ ರೈಲು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಂಜು ಮತ್ತು ಹಿಮವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಬಿಸಿಯಾದ ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್‌ಗಳು , ಸುಧಾರಿತ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭೂಕಂಪನ ಪೀಡಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಲನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 'ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್‌ಗಳನ್ನು' ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತಗಳು: ಚೆನಾಬ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಿ ಖಾದ್ ಸೇತುವೆಗಳು

ಚೆನಾಬ್ ರೈಲು ಸೇತುವೆ: ನದಿಪಾತ್ರದಿಂದ 359 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಐಫೆಲ್ ಟವರ್'ಗಿಂತ 35 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. 1,315 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಕಮಾನು ಸೇತುವೆಯು ಗಂಟೆಗೆ 260 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, 120 ವರ್ಷಗಳ ಆಯುಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅಂಜಿ ಖಾದ್ ಸೇತುವೆ: ನದಿಪಾತ್ರದಿಂದ 331 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, 725 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ. 96 ಹೈ-ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಸೇತುವೆಯು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಥಮ ಕೇಬಲ್-ಸ್ಟೇಡ್ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ.