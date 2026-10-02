ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 23 ತಿಂಗಳ ಮಗು ವೇದಾಂಶ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ. ವೇದಾಂಶ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 23 ತಿಂಗಳ ಮಗು ವೇದಾಂಶ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರೋಫಿ (SMA) ಟೈಪ್ 1ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವೇದಾಂಶ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಯೂರೇಶ್ ಗುಜರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂಶ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹9 ಕೋಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ 26 ವರ್ಷದ ಮಯೂರೇಶ್ ಗುಜರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೆ ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಜನರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹2.22 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.
ಲಾಲ್ಬೌಚಾ ರಾಜಾ ದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾಲ್ಬೌಚಾ ರಾಜಾ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಮಯೂರೇಶ್ ಗುಜರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಗುಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂಶ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
‘ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ನಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ’
ಮಯೂರೇಶ್ ಗುಜರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ವೇದಾಂಶ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೇದಾಂಶ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಜರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಜರ್, “ಹುಮಾರಾ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಹಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಮಗುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ.
‘ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದೆವು’
ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಂದ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಜರ್, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ಪ್ರತಿ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ದಣಿದ ದಿನ, ಮಳೆ, ಶಾಖ—ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸಿತು. ನಾವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದೆವು,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ತಂಡ
ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮಯೂರೇಶ್ ಗುಜರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂಶ್ಗೆ ಈಗ 23 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಏನೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ’
ವೇದಾಂಶ್ಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಯೂರೇಶ್ ಗುಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.“ಈ ಮಿಷನ್ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿತು: ಏನೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.