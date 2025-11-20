ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿದ ಚೀತಾ ಮುಖಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಐದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.&nbsp;

ಭೋಪಾಲ್‌ (ನ.20): ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿದ್ದ ಚೀತಾ ಮುಖಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಐದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀತಾವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮರಿಗಳು ಎರಡೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಈಗ 33 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮುಖಿ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚೀತಾಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚೀತಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಚೀತಾ ಜಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಳೀಯವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಚೀತಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಚೀತಾ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಚೀತಾ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಮೀಬಿಯಾ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ 9 ವಯಸ್ಕ ಚೀತಾಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಮರಿಗಳ ನಷ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲು ಸಾವು ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕುನೊದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು 61% ಮೀರಿದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಯೋಜನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿನ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ.

ಆಶಾವಾದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಐದು ಮರಿಗಳ ಜನನ

ಮುಖಿ ಐದು ಮರಿಗಳ ಜನನವು ಯೋಜನೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಂತಹ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿರತೆಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇದು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಮುಖಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾದ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.