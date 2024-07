ಕುನೋ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಚೀತಾ ಆಟ,ಹೃದಯಸ್ವರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋ!

ಇಂದೋರ್(ಜು.26) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಚೀತಾ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಸಫಲಗೊಂಡಿದೆ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಚೀತಾಗಳು ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತಂದ ಗಾಮಿನಿ ಚೀತಾ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯಸ್ವರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲೆವೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಂತುರ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಐದು ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದೆ. ಐದು ಮರಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕುನೋ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಚೀತಾ ಗಾಮಿನಿ!

ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತಂದ ಈ ಗಾಮಿನಿ ಚಿರತೆ ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಾಮಿನಿಯ 5 ಮರಿಗಳ ಜನನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಚೀತಾ ಮರಿಗಳ ಸಂತತಿ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಿಬಿಯಾ ಚೀತಾ ಜ್ವಾಲಾ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತಂದ ಚೀತಾಗಳು ಮರರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಈ ಮರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.

Cheetah Gamini with her 5 five cubs today morning enjoying the rain in Kuno National Park.



📹Together, they weave a timeless tale of familial harmony amidst nature's seasonal embrace. pic.twitter.com/25ZUpLSLHd