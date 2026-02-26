ಖಾರ್ಗಾ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ ಜಿಒಸಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಪುಷ್ಕರ್ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಫ್'ಗೆ ಭಾರತ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರತೀಕಾರವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಖಾರ್ಗಾ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ (ಟೂ ಕಾರ್ಪ್ಸ್) ಜಿಒಸಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಅವರು, 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಡಿಯೂರಿ, ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಎಂಒಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇದು ತರಬೇತಿಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೇ' ಎಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ 2 ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ವಾಯುಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ಅವರು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
#ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ಬಿಕಾನೇರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕುರಿತು, ಖಾರ್ಗಾ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (2 ಕಾರ್ಪ್ಸ್) ನ ಜಿಒಸಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, 'ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಎಂಒಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು... pic.twitter.com/LOZkKO576
ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ, ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉಗ್ರರ ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಖರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಫ್'ಗೆ ನಾವು ಹೆದರಲ್ಲ:ಲೆ.ಜ.ಕಟಿಯಾರ್
ಇದೇ ವೇಳೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್-ಇನ್-ಚೀಫ್, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಿಯಾರ್ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಫ್'ಗೆ (ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದ ಬೆದರಿಕೆ) ಭಾರತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ
ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 'ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೆಲುವು' ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್'ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಎಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಅವರು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇವಲ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನ ವಿಜಯೋತ್ಸವವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅಪಾಯ ಇನ್ನೂ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಶತ್ರುಗಳು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೆಲುವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ
ಗಡಿಯಾಚೆಯಿಂದ ಬರುವ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು 'ಬ್ಲಫ್' ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಲೆ. ಜ. ಕಟಿಯಾರ್, ಅದು ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರು. 'ಅವರು (ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್) ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ಲಫ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಫ್ಗೆ ನಾವು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಜನರಲ್ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ನಾಯಕತ್ವವು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜನರಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅಪಾಯ ಇನ್ನೂ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹೊಡೆತ 'ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 'ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಕೇವಲ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಜಯ ಎಂತಹದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್'ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ನೆರೆಯ ದೇಶದ 'ದುಸ್ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ' ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ ಎಂದು ಜನರಲ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಲೆ. ಜ. ಕಟಿಯಾರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ಭಾರತೀಯ 'ಜವಾನ'ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಪೌರಾಣಿಕ ಮರಾಠಾ ದೊರೆಯ ಖಡ್ಗದಂತೆ ಭಾರತೀಯರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. (ANI)
