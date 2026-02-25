Modi Netanyahu Summit ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು 'ಷಟ್ಕೋನ' ಮೈತ್ರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆನೆಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಸತ್ತು 'ನೆಸ್ಸೆಟ್' ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದು, ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಏರ್ಪಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧವು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯ: ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯ ಆರೋಪ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆನೆಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2026 ರಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯವೊಂದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೆನೆಟ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.

'ಷಟ್ಕೋನ' ಮೈತ್ರಿ ವಿವಾದ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ?

ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ 'ಷಟ್ಕೋನ' (Hexagon) ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ, ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್) ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ನೆತನ್ಯಾಹು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಶಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.

ಪಿತೂರಿಯ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ (PPP) ಸೆನೆಟರ್ ಪಲ್ವಾಶಾ ಖಾನ್ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು 'ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮೈತ್ರಿ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಸೆನೆಟ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ಝಿಯೋನಿಸಂ ಚರ್ಚೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೈಮ್-ಟೈಮ್ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ತಿರುವು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಇದನ್ನು 'ಹಿಂದುತ್ವ' ಮತ್ತು 'ಝಿಯೋನಿಸಂ' ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೈತ್ರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ. 

