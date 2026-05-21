ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ಗಡಿ ದಾಳಿ, ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 750 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು UNAMA ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ‘ನರಮೇಧ ನಡೆಸುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಳೇ ಚಾಳಿ’ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ [ಯುಎಸ್], ಮೇ 21 (ANI): ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ರಾಯಭಾರಿ ಹರೀಶ್ ಪರ್ವತನೇನಿ ಅವರು, 'ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ನರಮೇಧ ನಡೆಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ಗಡಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 750 ನಾಗರಿಕರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ' ಕುರಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರ್ವತನೇನಿ, ನಾಗರಿಕರ ಸಾವು-ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ 95 ಘಟನೆಗಳ ಪೈಕಿ 94 ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆ ಎಂದು UNAMA ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂಸಾಚಾರ
ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ತಾನು ನಡೆಸಿದ ನರಮೇಧದ ಕಳಂಕಿತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆತಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ. 2026ರ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಗಡಿ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 750 ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೆರವು ಮಿಷನ್ (UNAMA) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
'ಅನಾಗರಿಕ' ಕಾಬೂಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಳಿ
ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 'ಓಮಿದ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್' ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನಾಗರಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 269 ಅಮಾಯಕ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಪರ್ವತನೇನಿ ನೆನಪಿಸಿದರು.
UNAMA ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರಿಕರ ಸಾವು-ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ 95 ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 94 ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೇ ಕಾರಣ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಹೇಡಿತನದ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 269 ನಾಗರಿಕರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, 122 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸೇನಾ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
'ತರಾವಿಹ್ ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೂಟಾಟಿಕೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಭಾರತ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿತು.
UNAMA ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ಗಡಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ 94,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಮೇಲೆಯೇ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನರಮೇಧ ನಡೆಸುವ ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪರ್ವತನೇನಿ ಅವರು 1971ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧದ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
1971ರ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸರ್ಚ್ಲೈಟ್' ವೇಳೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನದೇ ಸೇನೆಯಿಂದ 4,00,000 ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಂತರಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು, ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಸುವ ಅದರ ದಶಕಗಳ ಹತಾಶ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆ, ಕಾನೂನು, ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿದೆ, ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕರೆ
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಾರತ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. (ANI)
(ಈ ವರದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸೇಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)