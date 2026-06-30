ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ 'ಆಫ್ಶೋರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್' ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ವಾಧ್ವಾನ್ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ಸೀ ಲಿಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 9 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ‘ಆಫ್ಶೋರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್’ (ಕಡಲಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರೆ ಬೀಚ್ನ ಸಮುದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲೆಯೆತ್ತಲಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ (Pre-Feasibility Report) ಈಗಾಗಲೇ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೂಚನೆ: ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR) ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಆದೇಶ
ಈ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸವಿವರವಾದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ (Presentation) ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾದ 'ವಾಧ್ವಾನ್ ಬಂದರು' (Wadhwan Port) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (MADC) ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಮಹಾಸಂಗಮ: ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ಸೀ ಲಿಂಕ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯ
ಈ ಆಫ್ಶೋರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇವಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಉತ್ತನ್-ವಿರಾರ್ ಸೀ ಲಿಂಕ್ನಿಂದ ಕೇವಲ 4.75 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀ ಲಿಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡರೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಲಾಭ: ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಯೋಜನೆಯು ಸಹ ಇದೇ ಸೀ ಲಿಂಕ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡಲ್ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ವಿಮಾನಗಳ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಎರಡು ರನ್ವೇಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ: 2050ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೋರೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 90 ದಶಲಕ್ಷ (9 ಕೋಟಿ) ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ‘ಕಡಲಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ’ (Offshore Airport)?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕರಾವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಕೃತಕ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು (Artificial Islands) ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಭಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು (Reclamation) ಅಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ ಹಾಗೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಫ್ಶೋರ್ ಅಥವಾ ಕಡಲಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಪಾನ್ನ ಕನ್ಸಾಯ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.