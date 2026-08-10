UPI ಶುಲ್ಕದ ಕುರಿತ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಯುಪಿಐ ಶುಲ್ಕದ ಕುರಿತಾದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೆರೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಪಿಐ (UPI - Unified Payments Interface) ಮತ್ತು ವರ್ತಕರ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳ (Merchant Charges) ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು, ಸಣ್ಣ ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವವೇನು? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳೇನು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ?
ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಕಾರರು ಅಥವಾ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯವರಿಂದ ಯುಪಿಐ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವರ್ತಕರು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವರ್ತಕರ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (MDR - Merchant Discount Rate) ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯುಪಿಐನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ವರ್ತಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ಯುಪಿಐ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಏಕಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಯುಪಿಐ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪಾವತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದು, ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶತಕೋಟಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವರ್ತಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು?
ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಫಿನ್ಟೆಕ್ಗಳು, ಎನ್ಪಿಸಿಐ (NPCI) ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಗಳು 24x7 ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ.
ಯುಪಿಐ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವವರು ಯಾರು?
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಾವತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಂಚನೆ ತಡೆ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ (Compliance), ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು (PSPs) ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಭರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಪಾವತಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇವರು ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ವರ್ತಕರು ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರೂ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ವರ್ತಕರ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು (Merchant Service Charges) ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ (Commercial arrangements). ಇದರರ್ಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿನಂತೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಯುಪಿಐ ಇಂದು ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ. ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭದ್ರತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
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