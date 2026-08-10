ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸುರಂಗವೊಂದು ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸುರಂಗವೊಂದು ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವೆಮುಲವಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಂಪಳ್ಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಥೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಹತ್ವದ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವಯಂಭು ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ!
ನಾಂಪಳ್ಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವು ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಭು ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಪುರಾತನ ಕುರುಹುಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪುರೋಹಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ ನರೇಂದ್ರನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಭಾಗದಿಂದ ವೆಮುಲವಾಡದ ರಾಜಣ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
9 ಮಂದಿ ಸಿದ್ಧರು ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೇ?
ಸ್ಥಳೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಸಿದ್ಧರು ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಇದೇ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವೆಮುಲವಾಡ ರಾಜಣ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸುರಂಗದ ಕುರುಹುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸುರಂಗದ ಗಾತ್ರವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ? ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢ!
ಈ ಸುರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುರಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಂಗದ ಆಳ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲವರು ಈ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ದಟ್ಟ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಭಯಗೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಿಧಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ!
ಸುರಂಗದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ರಾಜರ ಕಾಲದ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಿಧಿ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಸುರಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸುರಂಗದ ಬೃಹತ್ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದರೂ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿಲ್ಲ!
ಸುರಂಗದ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ, ಆಳ ಹಾಗೂ ಒಳಭಾಗದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಂಗದ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸುರಂಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು? ಒಳಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಪುರಾತನ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ನಿಧಿ ಇದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಕುತೂಹಲದ ತಾಣ
ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುರಾತನ ಸುರಂಗವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರೋಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿದ್ಧರು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ರಾಜಣ್ಣ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾಂಪಳ್ಳಿಯ ಈ ಬೃಹತ್ ಸುರಂಗ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು-ಮಣ್ಣಿನ ಪುರಾತನ ರಚನೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಹತ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಅಡಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಕುರುಹುಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಸುರಂಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಮಗ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.