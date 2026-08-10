ಮೇಘಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಸೇನಾ ಬ್ರಿಜ್, ಎದೆನಡುಗುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ!
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲತಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಆರ್ಒ ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಯೊಂದು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ.
ಲತಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಲತಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (BRO) ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಯೊಂದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಲತಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾರಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ (Cloudburst) ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗಡಿ ಭಾಗ ನಲುಗಿಹೋಗಿದ್ದು, ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಸರು ಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರವಾಹದ ಅಬ್ಬರ
ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಣಿವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಸರು ಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಬಿಆರ್ಒ ಲೋಹದ ಸೇತುವೆ
ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಬಂದ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಅಲ್ಲಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಲೋಹದ (Metal) ಸೇತುವೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಭೀಕರ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತಳಪಾಯದಿಂದ ಬುಡಮೇಲಾಗಿ, ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನೀರುಪಾಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್, ಭಾರಿ ಹಾನಿ
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ರೌದ್ರನರ್ತನಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಹದ ಸೇತುವೆಯೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿವೆ. ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ದೃಶ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೀವಹಾನಿ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತದ ಆತಂಕ
ಘಟನೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಆರ್ಒ (Border Roads Organisation) ಸೇತುವೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ.
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