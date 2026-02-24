- Home
LIVE NOW
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ‘ಮೋದಿ ಜೀ, ನೀವು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ? ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವಿಷಯ ಏನೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮೋದಿ, ‘ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು’ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟರಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ರಾಗಾ, ‘ನಿಮ್ಮ (ಮೋದಿ) ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಸರು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಹ ನೀಚ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ - ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ನೀವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇಶವನ್ನೇ ಮಾರಿದ್ದೀರಿ - ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ರೈತರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದ್ದೀರಿ - ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.