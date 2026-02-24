ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೇಜ, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಟ್ರೋಲ್!
Ram Charan Trolled for Attending Allu Sirish's Party in Ayyappa Deeksha ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಅವರ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಚರಣ್ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಮತ್ತು ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ನಯನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಗುರಿಯಾದ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮದ್ಯದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ (Cocktail Party) ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಸಮರ್ಥನೆ
ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬರು "ಚರಣ್ ಸ್ವಾಮಿ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್, "ಸ್ವಾಮಿಗಳು (ಚರಣ್) ನಾವು ಮದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಟರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೀಕ್ಷೆಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೀಕ್ಷೆಯು 41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಕಠಿಣ ವ್ರತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಪ್ಪು ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುವುದು, ಪಾದರಕ್ಷೆ ಬಿಡುವುದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಚರಣ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 6ಕ್ಕೆ ವಿವಾಹ
ನಟ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಮತ್ತು ನಯನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕುಂಡಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಸಿರಿಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್
ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಮತ್ತು ನಯನಿಕಾ 2023 ರಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ.
