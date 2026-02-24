AI Summit Protest ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪಟಿಯಾಲ ಹೌಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು 'ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕರಣ' ಎಂಬ ಪೊಲೀಸರ ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪಟಿಯಾಲ ಹೌಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 'ಸೂಕ್ಷ್ಮ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪರಾಧದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ‘ಇಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ದಂಗೆಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯ ವಾದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ 230 ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿ (ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆ) ಹಾಗೂ 22ನೇ ವಿಧಿಯ (ಬಂಧನದ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ಮಾಹಿತಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 'ಈ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜಾಮೀನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪರ ವಾದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವಾಗ, ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ (ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ) ರವಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಏನು?
ಉದಯ್ ಭಾನು ಚಿಬ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಮಲ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ, ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ರವಿ ಅವರು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ/ಎಸ್ಎಚ್ಒಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು, ರಿಮಾಂಡ್ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಪ್ರಕರಣವು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಿಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ
ಆರೋಪಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ರೂಪೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಭಡೋರಿಯಾ ಅವರು ಎಫ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ರಿಮಾಂಡ್ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 'ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರೂ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ‘ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ (ಎಪಿಪಿ) ಅತುಲ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರು, ‘ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಎಫ್ಐಆರ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಬಂಧಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಇದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು 4 ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. (ANI)