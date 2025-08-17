ಆತ್ಮ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹಾರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಧರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾರಾಂಶ
ಬೀಜಿಂಗ್: ಚೀನಾ 3ನೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ 8 ಸಬ್ಮರೀನ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಚೀನಾದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವುಹಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟೆಲ್ತ್ (ಕಣ್ಡಪ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರ) ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪರಮಾಪ್ತ ದೇಶದ ನೌಕಾಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚೀನಾ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಗೇಟ್ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಚೀನಾ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಪಾಕ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪಾಲು ಶೇ.81ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಂ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.
08:02 AM (IST) Aug 17
India Latest News Live 17 August 2025 ಸಾವಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹಾರಲು ಮುಂದಾದವಳ ಸ್ಪೈಡರ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ SCDF ಪಡೆ
