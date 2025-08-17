ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಟುಂಬದ 8 ಹೀರೋಗಳ 8 ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್; ₹400 ಕೋಟಿ ಲಾಸ್!
ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿವೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿವೆ. ಅದರಿಂದ 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಮೆಗಾ ಹೀರೋಗಳಿಂದ 8 ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಹೀರೋಗಳು 8 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಗಾ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲು ವಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸತತವಾಗಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿವೆ. ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ತಂದಿವೆ. ಯಾವ ಹೀರೋ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ್ರು, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ತಂದಿತು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಚಿರಂಜೀವಿ - ಭೋಲಾಶಂಕರ್
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ `ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್` ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೆಹರ್ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ನಾಯಕಿ, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು.
ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರಿಗೆ 55 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ತಂದಿತು. ಆಮೇಲೆ ಚಿರು ಅವರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ‘ವಿಶ್ವಂಭರ’ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ - ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು, ಬ್ರೋ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು `ಹರಿ ಹರ ವೀರಮಲ್ಲು` ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿ 85 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು `ಬ್ರೋ` ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಧರಮ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪವನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪವನ್ ‘ಓಜಿ’ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಆರಂಭ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. `ಓಜಿ` ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ನೋಡಬೇಕು.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ - ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ‘ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್’ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ದಿಲ್ ರಾಜು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಾಯಕಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವರುಣ್ ತೇಜ್ - 3 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್
ಮೆಗಾ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರೂ ಸೋತಿವೆ. `ಗಾಂಡೀವಧಾರಿ ಅರ್ಜುನ` ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ 22 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ, `ಆಪರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್` ನಿಂದ 25 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ, `ಮಟ್ಕಾ` ಚಿತ್ರದಿಂದ 35 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.
ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ - ಆದಿಕೇಶವ
'ಉಪ್ಪೆನ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ‘ಆದಿಕೇಶವ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿ 27 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ತಂದಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಹೀರೋಗಳ 8 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿವೆ. ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ತಂದಿವೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. ಇದೇ ನೈಜವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ.