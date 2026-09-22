ದ್ವೇಷ, ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹೋದರತ್ವ ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದ್ವೇಷ, ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹೋದರತ್ವ ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಿಸುವ ಅಂಗಡಿ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕಸುಬನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕೆಲಸ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಈ ಅಂಗಡಿಯ ಕುಲುಮೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಉಸ್ಮಾನ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷದ ಅಯೂಬ್ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆ
ಇದು ಕೇವಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ, ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ವಿವಿಧ ಆಕಾರದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಸೂತಿ, ಗುದ್ದಲಿ, ತವಾ, ಕಡಾಯಿ, ಸ್ಟೌವ್, ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ, ಬೇಕಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನೂ ನಿಖರತೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ಕುಟುಂಬದ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ತ್ರಿಶೂಲ!
ಈ ಅಂಗಡಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾದ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 60 ವರ್ಷದ ಅಯೂಬ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಶೂಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆರತಿಗೆ ಬಳಸುವ ‘ಕುಪೇರಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಈ ಕುಟುಂಬ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪ ಕೇಳಿಬರುವ ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಸುತ್ತಿಗೆಯ ಸದ್ದು, ದೇವಾಲಯದ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
1947ರ ಗುರುತು ಇನ್ನೂ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿದೆ
ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ‘1947’ ಎಂಬ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲ; ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆನಪುಗಳಾಗಿವೆ.
ತಲೆಮಾರುಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕಸುಬು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ
ಅಜ್ಜನಿಂದ ತಂದೆಗೆ, ತಂದೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಕಸುಬು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಉಸ್ಮಾನ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು ಅಯೂಬ್ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಕುಲುಮೆಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರೂ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲಸವನ್ನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಕುಟುಂಬ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾತು.