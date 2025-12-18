Hyderabad Businessman Donates ₹1.2 Crore Worth Blades to Tirumala TTD ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಅರ್ಧ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಪತಿ (ಡಿ.18): ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಬುಧವಾರ ಟಿಟಿಡಿಗೆ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಕಲ್ಯಾಣಕಟ್ಟೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಅರ್ಧ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಅರ್ಧ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಟಿಟಿಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಆರ್. ನಾಯ್ಡು ಅವರು ದೇವಾಲಯ ಮಂಡಳಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಯಾಣಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 40,000 ಅರ್ಧ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ದೇಣಿಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ದೇವಾಲಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಟಿಟಿಡಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾದ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಲಕರಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯು 10 ಕಲ್ಯಾಣಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕ್ಷೌರ ಅಥವಾ ಮುಂಡನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಷೌರಿಕರು ಯಾತ್ರಿಕರ ತಲೆಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ನಂಜುನಿರೋಧಕಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅರ್ಧ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಟಿಟಿಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಲು ಟಿಟಿಡಿ 24/7 ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೌರಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಕಟ್ಟೆಯು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಕ್ಷೌರಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆಗಳು, ಕಾಯುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಸರತಿ ಸಾಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೌರದ ಹಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಲೆ ಬೋಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಚಿತ ಟೋಕನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟೀರಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಷೌರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂಬತ್ತು ಮಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟೆಯು ತಿರುಮಲದ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದೆ.