ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ನಿಂದ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡುವರೆಗೆ ಮೋದಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭವಷ್ಟು? ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಮಾರಾಟ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೊಸ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಉಳಿತಾಯವೆಷ್ಟು?
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.04) ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರೇಷ್ಮೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಶೇಕಡಾ 5 ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 18ರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಔಷಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ ಲಾಭ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ, ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಶೇಕಡಾ 5 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿನ್ನಾಳ ಗೊಂಬೆಗಳು 12% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ 5% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತವು ತೋಟಗಾರರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಕಾಫಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ದಾಳಿಂಬೆ, ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ಕಮಲಾಪುರ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಈಗ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ನ ಬೀದರಿ ಕಲೆ, ಮೈಸೂರು ರೋಸ್ವುಡ್ ಇನ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಗಂಜಿಫಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಣ್ಣ ಹಣ್ಣು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜವಳಿ
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾಲ್ನಟ್, ಕಾನಿ ಶಾಲುಗಳು, ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೇಪಿಯರ್-ಮೆಷೆ, ಕೇಸರಿ, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಚೆರ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಟೀ, ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ, ಕುಲು ಶಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಈಗ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಮುನ್ಸಿಯಾರಿ ರಾಜ್ಮಾ, ನೈನಿತಾಲ್ ಲೀಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 5% ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಸೋಹ್ರಾಯ್-ಖೋವರ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು, ಡೋಕ್ರಾ ಕಲೆ, ಟಸ್ಸಾರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮಹುವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು, ಈರೋಡ್ ಅರಿಶಿನ, ತಂಜಾವೂರು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರುಂಬಾವೂರ್ ಮರಗೆಲಸದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು 5% ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಅಗ್ಗ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಗುಂಟೂರು ಸಣ್ಣಮ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು, ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಲಾ ಮತ್ತು ಎಟಿಕೊಪ್ಪಾಕ ಗೊಂಬೆಗಳು ಈಗ 5% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ, ಬಸ್ತಾರ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕರಕುಶಲ, ಡೋಕ್ರಾ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಚಂಪಾ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಈಗ 5% ತೆರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಆಲಪ್ಪುಳ ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ, ಮಲಬಾರ್ ಕರಿಮೆಣಸು, ವಯನಾಡ್ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಆಲಪ್ಪುಳ ನಾರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಲಿಯನೂರ್ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಮತ್ತು ತಿರುಕಣ್ಣೂರು ಪೇಪಿಯರ್-ಮೆಷೆ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ 5% ತೆರಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಗಳು, ವಾರ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು, ನಾಗ್ಪುರ ಕಿತ್ತಳೆ, ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಮಾವು ಮತ್ತು ವೈಗೈ ಅರಿಶಿನದ ಮೇಲೆ ಈಗ 5% ತೆರಿಗೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ಕಾರಿ, ಕೈಮಗ್ಗದ ಜವಳಿ, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮಖಾನಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಈಗ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಫುಲ್ಕಾರಿ, ಡೈರಿ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ 5% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ, ಕೊರಾಪುಟ್ ಕಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಫಿಲಿಗ್ರೀ, ಡೋಕ್ರಾ ಕರಕುಶಲ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗ 5% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಗೋವನ್ ಖಾಜೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 5% ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು, ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲೂ ಉಳಿತಾಯ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೊಸ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರ-ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಅಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ (MSME) ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿ, ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುಜರಾತಿನ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೋದಿಜಿಯವರ "ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" (Make in India) ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಸರಳೀಕರಣವು ಕೃಷಿ, ಐಟಿ (IT) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.