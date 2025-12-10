TTD Orders ACB Probe into ₹55 Crore Fake Silk Angavastram Scam; Suppliers Cheated Temple 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೋಸದ ಒಪ್ಪಂದ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಿರುಪತಿ (ಡಿ.10): ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು (ಟಿಟಿಡಿ) ಮತ್ತೊಂದು ಖರೀದಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ವೇದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಪಟ್ಟು ಸರಿಗ ದುಪಟ್ಟಾ ಅಥವಾ ಅಂಗವ್ತಸ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹವರ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಥ ಅಂಗವ್ತಸ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಕಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತನಿಖೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿ.ಆರ್. ನಾಯ್ಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಟಿಟಿಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತು.
ಖರೀದಿ ಸಮಿತಿಯು 21,600 ರೇಷ್ಮೆ ದುಪಟ್ಟಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಡತವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ದುಪಟ್ಟಾಗಳು ಟಿಟಿಡಿಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.
ಅಂಗವಸ್ತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಬೆರಿ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ನೇಯಬೇಕು, ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಜರಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ವಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ವೆಫ್ಟ್ ಎರಡೂ 20/22 ಡೆನಿಯರ್ ಫಿಲೇಚರ್ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಎಳೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ, ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ, ಡಿಗಮ್ ಮಾಡಿ, ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಳೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ 31.5 ಡೆನಿಯರ್ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ಬಟ್ಟೆಯು ಪ್ರತಿ ಇಂಚಿಗೆ 100 ತುದಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ಇಂಚಿಗೆ 80 ಚುಕ್ಕೆಗಳು, 1 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ, 2.3 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, ಎರಡು ಬದಿಯ 2.5 ಇಂಚಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕು, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಮದೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ "ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ" ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಒಟ್ಟು ತೂಕ 180 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 110 ಗ್ರಾಂ ಡಿಗಮ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೇರಿರಬೇಕು, ಉಳಿದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜರಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿರುಪತಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಿರುಮಲದ ವೈಭವೋತ್ಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ದುಪಟ್ಟಾಗಳನ್ನು ಟಿಟಿಡಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾದ ಮೆಸರ್ಸ್ ವಿಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ನಗರಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾವರಂನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದವು, ಸಿಲ್ಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತು, ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ರೇಷ್ಮೆ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ 15 ಸಾವಿರ ಅಂಗವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ
ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಟಿಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 15,000 ದುಪಟ್ಟಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,389 ರೂ.ಗಳಂತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 2015 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 54.95 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟಿಟಿಡಿಗೆ ಪೂರೈಸಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಗೋದಾಮು) ಕಳುಹಿಸಿದ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್ನಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಚೀಪುರಂನ ಸಿಎಸ್ಬಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾವರಂನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿಎಸ್ಬಿ ವರದಿಗಳು ದುಪಟ್ಟಾಗಳು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮಾದರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು
ಟೆಂಡರ್ದಾರರು ಅಗ್ಗದ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿಟಿಡಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಸಿವಿಎಸ್ಒ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸಿಬಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಕಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ದುಪಟ್ಟಾಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಟಿಟಿಡಿ ಎಸಿಬಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾವರಂನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಸ್ಬಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಬೆರಿ ರೇಷ್ಮೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2015 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಗುಂಪು ಟಿಟಿಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 54.95 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.