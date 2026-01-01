India's First Bullet Train to Start on August 15, 2027: Ashwini Vaishnaw ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸಬರಮತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 508 ಕಿಮೀ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್, ಗಂಟೆಗೆ 320 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.1): ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು 2027 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಗುರುವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು 2027 ರಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2027 ರಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಸೂರತ್ ನಿಂದ ಬಿಲಿಮೋರಾ ವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ವಾಪಿ ನಿಂದ ಸೂರತ್ ವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ ವಾಪಿ ನಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಥಾಣೆ ನಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಮುಂಬೈ ನಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸಬರಮತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 508 ಕಿಮೀ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 320 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು 2 ಗಂಟೆ 17 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೂಲತಃ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.
2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. "ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು 1 ಗಂಟೆ 58 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವನ್ನು 2 ಗಂಟೆ 17 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಮಯಸೂಚಿಗಳು, ವೇಗದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಕುರಿತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು.ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಜನೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಂಡವು ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು.
ಯೋಜನೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ "ಬ್ಲೂ ಬುಕ್" ನಂತೆ ಸಂಕಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನದತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.