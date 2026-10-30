ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮುಂಬೈನ ಭಾಭಾ ಅಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (BARC) ತರಬೇತಿ... ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮುಂಬೈನ ಭಾಭಾ ಅಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (BARC) ತರಬೇತಿ... ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಥೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊಹಿತ್ ಪವಾರ್ (Mohit Pawar) ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದ ಅವರು, M.Tech ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ BARCನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ BARCವರೆಗೆ ಪಯಣ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 2002ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, 'ಬಿ.ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಂತರ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮುಂಬೈನ ಭಾಭಾ ಅಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (BARC) ಆರು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದೆ M.Tech ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
'ಎಂ.ಟೆಕ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹೊರಟೆ' ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು BARCನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ವಿವರಗಳಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇಳಿ CEO ಕೂಡ ಶಾಕ್!
ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ CEO, 'ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಇತರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ CEO, 'ನಿಮಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆಯೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗುತ್ತಲೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಡುವಿನ ಬದುಕೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ!
ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು. ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯೇ ಜೀವನವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವು... ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಸಮಯವೇ ಜೀವನ. ಆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಜೀವನ, ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ' ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಇದೆ, ಪುರುಷರು ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, 'ಅತಿಯಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಓದುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟೆ' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 'ಹೊರನೋಟ ನೋಡಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.