ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಅಮ್ಮ (ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ದೇವಿ) ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ನ.22): ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ದೇವಿ (ಅಮ್ಮ) ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅದಾನಿ, ಇದೊಂದು 'ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಅನುಭವ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಾಯಿಯ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಮ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಚೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದಾನಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ದೇವಿ (ಅಮ್ಮ) ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನಮಿಡಿಯುವಂತಿತ್ತು. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಏನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ತಾಯಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೇವೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಮ್ಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಅವರನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬದುಕಿಗೆ ಭರವಸೆ, ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತಾಯಿಯ ಕರುಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾವನೆಗಿಂತ, ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬದುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ದೇವಿ (ಅಮ್ಮ) ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ಜನಾನುರಾಗಿ. ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 1953 ರಂದು ಕೇರಳದ ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಇಡಮನ್ನೇಲ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಮ್ಮ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಕರುಣೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.