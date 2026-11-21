600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ರಾಜ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 12 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ರಾಜ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ನಟರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಮೂರು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಉಳಿಯಿತು ಪ್ರಾಣ!
‘ಜಯಂ ಮನದೇರಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಟ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾನಂದಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಾನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ಬೃಹತ್ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹದ ಸಮೀಪ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನೆಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರುವಂತಾಗಿತ್ತು.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಸೋಲೋ ಫೈಟ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಆಯತಪ್ಪಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಾರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರಂತೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಜಾಗವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವೇ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಅಪಾಯವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಜುಬ್ಬಾದಂತಹ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹದ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆದರು.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, "ವೆಂಕಟೇಶ್ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಳಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದವು. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಲೆಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕಥೆ ಮುಗಿದಂತೆಯೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಬಳಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ, "ಐ ಲವ್ ಯೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಸೋ ಮಚ್! ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ ವೆರಿ ಮಚ್" ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್, "ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇರೆ! ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೈಟ್ನಂತೆಯೇ ಮಾಡು, ಆದರೆ ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರು" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ನಿಜವಾದ ಗಾಜಿನಿಂದ ನಡೆದ ಫೈಟ್; ಮೈಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ಗಾಜಿನ ಚೂರು!
ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿತ್ತಂತೆ. ಸುಮನ್, ಅರುಣ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮನ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡೆದು ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುವ 'ಶುಗರ್ ಗ್ಲಾಸ್' ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಖರ್ಚು ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದವರು ನಿಜವಾದ ಗಾಜನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಸುಮನ್ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಜವಾದ ಗಾಜಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜು ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂರಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡೊಂದು ಅವರ ದೇಹದೊಳಗೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತಂತೆ. ಆ ವೇಳೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅದು ಬಹುಶಃ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಆ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಮನ್ ಓಡಿಬಂದು ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮರುದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ನೋವು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯ!
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ವಡಿವೇಲು, ಸೆಂಥಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಮಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಗಾಯದ ನೋವಿನಿಂದ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರಂತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಯರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು, ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿಸಿದರಂತೆ.
ನಂತರ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಗಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾಯದ ನೋವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. "ನಿನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಗಾಯದ ನೋವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನೀನು ಅದೇ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಅವರು ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆತಂಕಗೊಂಡ ತಾಯಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿತ್ತು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ!
ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆಯೂ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಸುಬ್ಬರಾಯನ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು, ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಅವರ ಡೂಪ್ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ರೋಲ್ ಆಗುವ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರಂತೆ. ಬಲವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಹುರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾವಿನಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿರುವ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಕಾಳಿಕಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.