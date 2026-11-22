Telangana Congress: ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಕೋಮಟಿರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸವಾಲು ನೂತನ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಿ.ಎಂ. ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಲೇರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇವಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸ್ವತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲ ನಾಯಕರಿಂದಲೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಹಣಕಾಸು ತಾರತಮ್ಯದ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಮುನುಗೋಡು ಶಾಸಕ ಕೋಮಟಿರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಕೇವಲ ಕೊಡಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅವರು, ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಕೀಯ 'ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ' ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ನಾಯಕರಿಗೆ "ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿವೆ" (bitten by mad dogs) ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾತನಾಡುವ ಘನತೆಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಗಳು
ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ
ಜಡ್ಚರ್ಲ ಶಾಸಕ ಜೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಶೇ. 10-20 ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹40 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ವಾಕ್ಸಮರ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಇಂಡಿಯಾ' (INDIA) ಒಕ್ಕೂಟದ ರ್ಯಾಲಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವ ದಾಮೋದರ ರಾಜನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಜುಕ್ಕಲ್ ಶಾಸಕ ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ರಾವ್ ನಡುವೆ ಸಂಘಟನಾ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಶಾಸಕರಾದ ವಿಜಯ ರಮಣ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ ಠಾಕೂರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಜಿ. ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಡಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ಪ್ರಕರಣ
ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕೊಂಡಾ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅವರು ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳ ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುರೇಖಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ
2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (GHMC) ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿವೆ. 2020ರ ಜಿಹೆಚ್ಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿನ ಜಿಹೆಚ್ಎಂಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 24 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ನೂತನ ಎಐಸಿಸಿ (AICC) ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಬಿ.ಎಂ. ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಶಾಸಕರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು, ಸಚಿವರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.