ಕೇರಳದ 29 ವರ್ಷದ ಹೈಜಿಲ್ ಜೆಬಿನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 20 ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಗಳು, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ, ತಂದೆಯ ಸಾವು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದ ನಿರಾಕರಣೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪೈಲಟ್ ಪರವಾನಗಿ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅವರು ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ನಿಂದ ಪೈಲಟ್ ಆಗುವತ್ತ ಪಯಣ! ಕೇರಳದ ಹೈಜಿಲ್ ಜೆಬಿನ್ ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆ
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಾದಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದ 29 ವರ್ಷದ ಹೈಜಿಲ್ ಜೆಬಿನ್ ಅವರ ಜೀವನವೂ ಇಂತಹ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ, ಜೊಮಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ, ತಂದೆಯ ಸಾವು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಕನಸನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸಿಗೆ ಮೊದಲ ಅಡ್ಡಿ
ಹೈಜಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅವರು ಕೇರಳದ ಮುನ್ನಾರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರಿದರು.
ಈ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 20 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಹಿನ್ನಡೆ ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಜೊಮಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಗಣಿತ ಬೋಧನೆಯವರೆಗೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ಓದಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಖರ್ಚು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಜೊಮಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಎಡ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಲೇ ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಗುರಿಯತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ತಂದೆಯ ಸಾವು, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆ
2020ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ತಂದೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರವೂ, 2021ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹೈಜಿಲ್ ತಮ್ಮ ಬೋಧನಾ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಕೈತಪ್ಪಿತು.
ಸಾಲದ ನಿರಾಕರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ
ನಂತರ ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ತರಬೇತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಎದುರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು.
2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2026ರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪೈಲಟ್ ಪರವಾನಗಿ (PPL) ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗಲು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಸಿನತ್ತ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪಯಣ
ಹೈಜಿಲ್ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ನಿರಾಕರಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗುರಿಯತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪಯಣ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕನಸಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಹಂತವೆಂದು ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.