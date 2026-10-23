ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 172 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ನಡೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
2027 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು 172 ಸ್ಥಾನಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 172 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಅದನ್ನು ಅವರು ರಾಂಪುರ ಜೈಲಿನ ಹೊರಗೆ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅಖಿಲೇಶ್ ನಡೆಗೆ ಕೈ- ಸೈಕಲ್ ದೋಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಜಮ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಖಿಲೇಶ್!
ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ರಾಂಪುರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಡೇಟಾ ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿವೆ.
45 ನಿಮಿಷ ಸಭೆ!
ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಟುಹೋದ ನಂತರ, ಅಜಂ ಖಾನ್ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಜಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 172 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ!
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 172 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದು ಎ ವರ್ಗ: ಇವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲವಾದ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ.
ಎರಡನೆಯದು ಬಿ ವರ್ಗ: ಈ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಪಕ್ಷವು ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವರ್ಗ: ಈ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಪಕ್ಷವು ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಸೀಟುಗಳ ಎಣಿಕೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಇನ್ನೇನು?
ಪಕ್ಷವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಅಂಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಚಲವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಹಲವಾರು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಖಿಲೇಶ್ ನಡೆಯೂ 170 ನಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ- ಸೈಕಲ್ ದೋಸ್ತಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.