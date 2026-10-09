ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ಷಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಹೊಸ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 2.28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೊಮಾಟೊದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 2.28 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದ ಆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಸ್ಟೋರಿ.
ವರ್ಷಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವರ್ಷಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳವಾದ 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚಿಸುವುದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಳು ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಜೋಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಆದಾಯದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 50,000 ರೂ.ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಏಕೆ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬರುತ್ತಿದೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಕೆದಾರ-ರಚಿತ ವಿಷಯ, ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಯುಜಿಸಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಅವರು 1,00,900 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಏನಿದೆ ಟೆಕ್ ಯೂಜಿಸಿಯಲ್ಲಿ!
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳು ಸೇರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದನ್ನು TechUGC ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಅಲ್ಲದೇ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಬ್ರಾಂಡ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು 86,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವರ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು. ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 86,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಂದವು, ಆದರೂ ಕೆಲವು ಹಣ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವರ್ಷಾ ನನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು, ಇದು ನನಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ 86,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ 66,000 ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯ!
ವರ್ಷಾ ಟೆಕ್ಯುಜಿಸಿ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು 36,242 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನು TechUGC ಮೂಲಕ 6 ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು (ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತ ರೂ., ಗಳಿಕೆಯನ್ನು) ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಕಲಿಸಲು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 36,242 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.