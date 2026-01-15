ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ, ಪತ್ನಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪತಿಯನ್ನು ಆತನ ಪತ್ನಿ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಮೃತನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಡೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ್ರಾ (ಜ.15): ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಂಡನನ್ನು ದಾರುಣವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ 28 ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಪತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 26 ವರ್ಷದ ಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರುಂಡ ಹಾಗೂ ಮುಂಡವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಸೌರಭ್ ಸಿಂಗ್ನನ್ನು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂವರು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಆತನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾರ್ಖಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜಖೈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನ ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಗುಡಿಸಲಿನೊಂದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಉಳಿದ ದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೌರಭ್ ಸಿಂಗ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶಂಕಿಸಲಾಯಿತು. ಸೌರಭ್ ಸಿಂಗ್ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 26 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ.
ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
"ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಪಶುವಿನ ಸಹೋದರನ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾರ್ಖಿ ಥಾಣಾದಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 103 (1) (ಕೊಲೆ) ಮತ್ತು 238 (ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ (ಫಿರೋಜಾಬಾದ್) ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಬವೇಳೆ, ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ಸೂರಜ್ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 109 (1) (ಕೊಲೆ ಯತ್ನ) ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯ ಬಳಿ ಬಲಿಪಶುವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲೈವ್ 315 ಬೋರ್ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅವರ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್, ಸೌರಭ್ ಸಿಂಗ್ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 9 ರಂದು, ಅವರು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.