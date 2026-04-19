ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟೆಬಲ್ ತನ್ ಸಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಉಚಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ತನ್ನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಬಡತನದ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸುವುದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಕಟ್ಟಲಾಗದು. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಕಣ್ಣಂಚನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ!
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನ್ನ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಫೋನ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. 'ಅಮ್ಮಾ... ನಾನು ಪಾಸ್ ಆದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವಳ ಗಂಟಲು ಗದ್ಗದಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 'ನಾನು ಪಾಸ್ ಆದೆ' ಎಂಬ ಮೂರು ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಬಡತನದ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಅವಳ ಅಮ್ಮನ ಕನಸು ಅಡಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ದೇವದೂತನಂತೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟೆಬಲ್ ತನ್ ಸಿಂಗ್!
ಸಾಕ್ಷಿಯ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನ ಕೈವಾಡವಿದೆ. ಆತನೇ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟೆಬಲ್ ತನ್ ಸಿಂಗ್. ತನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಖಾಕಿ ಧರಿಸಿ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 'ತನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಿ ಪಾಠಶಾಲಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, 'ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವಳು ಅಮ್ಮನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾಳೆ. ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ ಸಾಕ್ಷಿ ಓಡಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ತನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವಂತೂ ಎಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಕರಗಿಸುವಂತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹರಿದುಬಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ತನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 'ನಮ್ಮ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾಕ್ಷಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. 'ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಲಾಠಿ ಹಿಡಿಯುವವರಲ್ಲ, ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಗುರುಗಳೂ ಹೌದು' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮುಗ್ಧ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠವೊಂದೇ - ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸುವ ಹಠವಿದ್ದರೆ ಬಡತನ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು. ಸಾಕ್ಷಿಯ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅವಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.