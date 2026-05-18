ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯೊಂದು ಅವಳಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯು ಉದ್ಯಾನವನದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ನೈನಿತಾಲ್: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ( Corbett National Park) ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯೊಂದು ಅವಳಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವುದು ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳವಾದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಣಿತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1% ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮರಿಗಳ ಜನನ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಘಟನೆಯು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಫಾರಿ ಟೂರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಂಜಯ್ ಚಿಮ್ವಾಲ್ ಅವರು ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಗಮನಿಸಿ, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಮರಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
100 ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಅವಳಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 100 ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಅವಳಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಗರ್ಜಿಯಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಆನೆ ಹಾಗೂ ಅವಳಿ ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆನೆಗಳ ಗುಂಪಿನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉದ್ಯಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಕೇತ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಾ, “ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1200 ಆನೆಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಅವಳಿ ಮರಿಗಳ ಜನನವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರವು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಯುತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ.