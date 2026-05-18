- Home
- News
- India News
- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್: ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್: ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ!
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಡುವನ್ನು 14 ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು 'ಮೈ ಆಧಾರ್' ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಸರು, ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ, ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ವಿಳಾಸ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ನಿರಾಳತೆ ತರುವ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಉಚಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಡುವು ಭಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈಗ 14 ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?
ಈ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಗಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ (Date of Birth), ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಿರುವ ವಿಳಾಸ (Address) ಹಾಗೂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ (Name) ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಮೈ ಆಧಾರ್' ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತ ಸೇವೆ
ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (UIDAI) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ, ಈ ಉಚಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾಣವಾದ 'ಮೈ ಆಧಾರ್' (myAadhaar) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ನಿಯಮಿತ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವಾಸಸ್ಥಳದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ) ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ಮೈ ಆಧಾರ್' ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನವೀಕರಿಸಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಖರ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ