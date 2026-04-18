ನಟ ಮಾಧವನ್ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣ ಇದು
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ 'ರೆಹನಾ ಹೈ ತೇರೆ ದಿಲ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹುಡುಗಿಯರ ‘ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್’ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ (R. Madhavan), ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರೇಮಿ. ಸಿನೆಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಅಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸರಿತಾ ಬಿರ್ಜೆ ಅವರ ಜೋಡಿ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 27 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?
ಶಿಕ್ಷಕ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ನಡುವೆ ಮೊಳೆತ ಪ್ರೇಮ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಧವನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1991ರಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಮಾಧವನ್ ಇನ್ನೂ ಸಿನೆಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ (Personality Development) ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕಲೆ (Public Speaking) ಬಗ್ಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಾಧವನ್ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು!
ಸರಿತಾ ಬಿರ್ಜೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾಧವನ್ ಅವರ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸರಿತಾ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ಇವರ ಭೇಟಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಒಂದು 'ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ' ಡಿನ್ನರ್ ತಂದ ಬದಲಾವಣೆ:
ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತರಗತಿಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸರಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ತಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಕಲಿಸಿದ ಮಾಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರಿತಾ ಒಂದು ದಿನ 'ಡಿನ್ನರ್'ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
"ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅವಳ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು," ಎಂದು ಮಾಧವನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ, 1999ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
27 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ:
ಸಿನೆಮಾ ರಂಗದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಾಧವನ್ ಎಂದಿಗೂ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದವರಲ್ಲ. ಸರಿತಾ ಸದಾ ಮಾಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಿನೆಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವೇದಾಂತ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದು, ಆತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜುಪಟುವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸರಿತಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪಯಣ, ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.