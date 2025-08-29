*ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ-ಕ್ಯಾಪ್ 2025 ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಸಂಸದ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ (ಆ.26) ಜರ್ಮನಿಯ ಬಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೇಂಜ್ಮೇಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯನ್ಸ್ (ಜಿ-ಕ್ಯಾಪ್) ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಭೂ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ಬಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ (UNCCD) ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು:
1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ
ಭಾರತವು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 26 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2024 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 18.94 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
MGNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿವೆ - ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
2. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು
ಮಿಷನ್ ಕಾಕತೀಯ (ತೆಲಂಗಾಣ): 46,531 ನೀರಾವರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನವೀಕರಣ, 2.88 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
ತೆಲಂಗಾಣಕು ಹರಿತ ಹರಾಮ್: ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 266 ಕೋಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬೃಹತ್ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನ.
ಗುಜರಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ: 2.16 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ 21.63 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 2.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
3. ಸಮುದಾಯ-ಚಾಲಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು
ಕುಟುಂಬ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): UNCCD ಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಆಂದೋಲನವು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, 4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಡಬ್ಲಾ ತಲಾಬ್ (207 ಎಕರೆ) ನಂತಹ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು.
4. ನಗರ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳು
ನಗರ ವನ ಯೋಜನೆ: 1,000 ನಗರ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 385 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅರಾವಳಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನ (ಗುರುಗ್ರಾಮ್): 153.7 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ IUCN OECM ತಾಣ.
ತಿಲ್ಪತ್ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು: ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮರುಪೂರಣ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ
ವುಲರ್ ಸರೋವರ, ಕಾಶ್ಮೀರ: ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
“ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ರೇನ್, ಪಿಎಂ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚೈ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನೀತಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭೂ ಅವನತಿ ತಟಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತದ ವಿಧಾನವು ನೀತಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.” ಎಂದು ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸುಸ್ಥಿರ ಭೂ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಭೂ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ರೇನ್, ಪಿಎಂ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚೈ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನೀತಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ.