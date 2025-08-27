ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (ಆ.27): ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಜರ್ಮನಿಯ ಬಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೇಂಜ್ಮೇಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯನ್ಸ್ (ಜಿ-ಕ್ಯಾಪ್) ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಭೂ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ಬಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ (ಯುಎನ್ ಸಿಸಿಡಿ) ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ: ಭಾರತವು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 26 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. ನ. 2024 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 18.94 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಂಜಿ ನರೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿವೆ-ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಿಷನ್ ಕಾಕತೀಯ (ತೆಲಂಗಾಣ) ಅನ್ವಯ 46,531 ನೀರಾವರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನವೀಕರಣ, 2.88 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೂ ಹರಿತ ಹರಾಮ್ ಅನ್ವಯ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 266 ಕೋಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬೃಹತ್ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನ. ಗುಜರಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಕಾರ 2.16 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ 21.63 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 2.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಮುದಾಯ ಚಾಲಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆ: ಕುಟುಂಬ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯ ಯುಎನ್ ಸಿಸಿಡಿ ಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಆಂದೋಲನವು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, 4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಡಬ್ಲಾ ತಲಾಬ್ (207 ಎಕರೆ) ನಂತಹ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ನಗರ ವನ ಯೋಜನೆ: 1,000 ನಗರ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 385 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅರಾವಳಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನ (ಗುರುಗ್ರಾಮ್) ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ 153.7 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಐಯುಸಿಎನ್ ಓಇಸಿಎಂ ತಾಣ. ತಿಲ್ಪತ್ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು: ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮರುಪೂರಣ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.