IndiGo revenue 24000 crore: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 1,879.1 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದುಬಾರಿ ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಇಂಡಿಗೋ’ (ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್), ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q2) ತನ್ನ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟವನ್ನು 1,879.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ಇಂಧನದ ಗಗನಮುಖಿ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,582.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆದರೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವೇ ವಿಲನ್
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು 19,599.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಿಂದ 24,311.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು 26,188.4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ವಿಮಾನ ಇಂಧನ (ATF) ವೆಚ್ಚ! ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡ 67.2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 9,966.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ
ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂದಗತಿಯ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (Off-season). ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶೇ. 4.7 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 27.5 ಮಿಲಿಯನ್ (2.75 ಕೋಟಿ) ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಠಿಣ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವು ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ರಜಾದಿನಗಳ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಭಾರತದ ವಾಯುಯಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ? (Airfare Impact)
ವಿಮಾನ ಇಂಧನ (ATF) ವೆಚ್ಚ ಶೇ. 67ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ರಜಾದಿನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳ ಸ್ಥಗಿತ (Grounded Aircraft Issue)
ಇಂಡಿಗೋ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 'ಪ್ರಾಟ್ & ವಿಟ್ನಿ' (Pratt & Whitney) ಎಂಜಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸದೆ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವುದು (Grounded) ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು (Lease) ಕಂಪನಿಯು ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರಿ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.