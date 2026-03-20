ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಗುರುವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡನೇ ಬಜೆಟ್. ಜನರ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ನಾವು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಲಿಂಗ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೀತಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ‘ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದರೆ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹ
ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮನ್ನು 'ಪಾರ್ಟ್ನರ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು 'ಉದ್ಯೋಗಿ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬದಲು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ 90% ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರಲಿ, ಅವರು ಮನಬಂದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೈನಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಾಲಕಿಯೊಬ್ಬರು, ಉತ್ತಮ ನಗರ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ನೀವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಎಂದರು.
ದಿನವಿಡೀ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಾವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯೊಂದು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಇ-ಶ್ರಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಗಳ (ಕಂಪನಿಗಳ) ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು 'ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳು (2026-27)' ಕುರಿತ ಹದಿನೈದನೇ ವರದಿಯನ್ನು ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಈ ವರದಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ನ್ಯಾಯಯುತ ವೇತನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಪಘಾತಗಳ ನಂತರ ಅನೇಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು, ಅವರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಹೊಸ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)