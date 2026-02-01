ದೆಹಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು 'ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್' ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (AAP) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಲಿಕ್ಕರ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್' ಹೇಳಿಕೆ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ: ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ
'ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವವಿದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು 'ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ,' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆ'ಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಪರಾಧಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು' ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರದ್ದಾದ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆ
ದೆಹಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಆದಾಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತನಿಖೆ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹಳೆಯ ನೀತಿಗೆ 'ಯು-ಟರ್ನ್' ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಗಟು ಲಾಭವನ್ನು ಶೇ. 5ರಿಂದ ಶೇ. 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದವರು ಯಾರು? ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದರ ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ
ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 200 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 160ರಿಂದ 170 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು? ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ,' ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ, ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಿಎಂ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಣ ದೆಹಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲೇಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಆರೋಪ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೇಕೆ? ಸಮನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ವರದಿಗಳು ಏಕೆ ಬಂದವು? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.
'ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿದೆ' ಎಂದ ಗುಪ್ತಾ
ದೆಹಲಿಯ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. (ANI)
