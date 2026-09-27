ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ Zaid Mehdi, Swiggy Instamart ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ರನ್ನು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವರ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿವೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆಹ್ವಾನ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಗೆ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ದಿನಸಿ ತಲುಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ Swiggy Instamart ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ Zaid Mehdi, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಐಷಾರಾಮಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ ಕುಡಿಯಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅವರು, ತಾನು ಈವರೆಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್’ ಎಂದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ!
ಇಬ್ಬರೂ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆದರು. ಆಗ Zaid, ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. “ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ವಾತಾವರಣವೂ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂತು ನೋವಿನ ಕಥೆ!
ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ಗಾಗಿ ಕುಳಿತಾಗ ಮಾತುಕತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿತು. ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ Zaid ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಾರೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ತಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ Zaid ಕೂಡ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ ಬಂದಾಗ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ಹಗುರವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಸವಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, “ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಸರಳ ಕ್ಷಣ, ಆದರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿತು
ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಗುತ್ತಲೇ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವರು Zaid ಅವರ ಸರಳ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದನ್ನು “wholesome gesture” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.