YouTube Earnings: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಓದಲೇಬೇಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ತನಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ₹3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಯುವಕನ ಚಾನೆಲ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಶನ್ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈತನ ಗಳಿಕೆ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಂದಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ವಿನೀತ್ ಯಾದವ್ ಎಂಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮರೆಯಲಾಗದ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
VK Tech Demo ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್
ವಿನೀತ್ ಯಾದವ್ 'ವಿಕೆ ಟೆಕ್ ಡೆಮೊ' (VK Tech Demo) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮೈಕ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.
ತಿಂಗಳ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್
ಆದರೆ, ಈ ಸಂತಸ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಾನೆಲ್ನ ಮಾನಿಟೈಸೇಶನ್ (Monetization) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಮರುಬಳಕೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್' (Re-used content) ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾರಣ ನೀಡಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆತನ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಯಿತು.
"ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ"
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ವಿನೀತ್, ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಕೆಲವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿ ‘ರಿಪೋರ್ಟ್’ (Mass Reporting) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಕಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ತನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಡಿ-ಮ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆತ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದರೂ, ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಇತರರ ಅಸೂಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಷ್ಟ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನೀತ್ ತನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಶನ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಮರು-ಮೇಲ್ಮನವಿ (Re-appeal) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ 3 ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ (Safety Tips for Creators)
ಆದಾಯದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ (AdSense) ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ.
ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇಡ: ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು.
100% ಸ್ವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲಿ: ಬೇರೆಯವರ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೆ, ಚಾನೆಲ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.