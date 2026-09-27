ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದ ಜಟಿಂಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಮಳೆಗಾಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿ ನಡುವೆ ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆತ್ಮ*ತ್ಯೆ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ಗ್ರಾಮ? ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಮಾ ಹಸಾವೋ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಟಿಂಗಾ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಾಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ದೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು, ವೇಗವಾದ ಗಾಳಿ

ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿ ನಡುವೆ ಈ ಭಾಗದ ವಾತಾವರಣ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ಜೊತೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿರೋದರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಸಾಯುತ್ತವೆ.

Related Articles

Related image1
ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ: ಕಳೆದ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಹನುಮ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾನ
Related image2
ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ: ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ!

ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ

ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲೆ ಜೊತೆ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ದೀಪ, ಮನೆ ದೀಪಗಳತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳಪೆ ಗೋಚರತೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಟಿಂಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹವಾಮಾನ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬೆಳಕು, ಸಂಚರಣೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ.

ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾವು ಏಕೆ?

ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಂಜು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮರಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಬಿದಿರಿನ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಚನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸತ್ತರೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಗಾಯಗೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ನಾಯಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಬೇರೊಂದು ವಾದ?

ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಾಳದ ನೀರು (ಅಂತರ್ಜಲ) ಹರಿವು ಮತ್ತು ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾಂತೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಂತರಿಕ ಸಂಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ದೃಢೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಭಯ

ಸಾಲು ಸಾಲು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಜಟಿಂಗಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವುಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಕೋಪ ಎಂದು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 3 ದಶಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡರಿಯದ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ: ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋದೇನು?