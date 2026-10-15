ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಕುರಿತು ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ‘ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ-ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಡಿಶಾದ ಸಂಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಂತರಿಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
‘ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ?’
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ, ವಿಡಿಯೋದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಭೆಯ ನಿಖರ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದಂತೆ, ಗೌರವಯುತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಗಳೂ ಮುಖ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗತ್ಯ, ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ಕೆಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಯ ವಿವರಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬದಲು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.