ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಐಸಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಶೇ. 60.72ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಕೆನಡಾದ ಫೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹52,877 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.14): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ (IDBI Bank) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಪಾಲನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ 'ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ'ಯು (CCEA) ಈ ಪಾಲಿನ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮವು (LIC) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 60.72% ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿವೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಶೇರು ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹52,877 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇ. 15 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ - ಕೆನಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್!
ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಶೇ. 30.48 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಐಸಿ ತನ್ನ ಶೇ. 30.24 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 15% ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 19% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಫೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್' (Fairfax Financial Holdings) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಬೃಹತ್ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. 'ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ನಿರ್ಧಾರ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ (FDI) ವಹಿವಾಟು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
2022 ರಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2022 ರಂದೇ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶೇರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್/ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೊತ್ತ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಖಾತೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಠೇವಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು 'ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್' ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
3 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್: ಶೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕೆನಡಾದ 'ಫೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ 'ಲಾಕ್-ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್' (Lock-in Period) ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಾನು ಪಡೆದ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲು ಕಡಿತ: ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಶೇಕಡಾ 15% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಠೇವಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.