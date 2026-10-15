ತಾಯಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುಣಮುಖಳಾದರೆ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತಾ ತೆರಳಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ 19 ವರ್ಷದ ಮೋನು ಮೆಟುರ್ಬಾಲಾ, ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀ. ಓಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿ ಐದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಮ್ಮ ಗುಣಮುಖಳಾದರೆ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹರಕೆ! ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಓಡುತ್ತಿರುವ 19ರ ಯುವಕ
ತಾಯಿಗಾಗಿ ಮಗನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಕಲ್ಪ
ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಆಕೆ ಗುಣಮುಖಳಾದ ಬಳಿಕ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಹಾರದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಕಥೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಹಾರದ ಅರಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋನು ಮೆಟುರ್ಬಾಲಾ ಎಂಬ ಯುವಕನೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವವರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ತಾಯಿ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಗುಣಮುಖಳಾದರೆ ದೇಶದ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತಾ ತೆರಳಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಟ!
ಮೋನು ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಅವರು, 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯನಾಥ ಧಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ಮೋನು ಓಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಕೆಲವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಊಟ, ನೀರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಂಗಲು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಶ್ರವಣಕುಮಾರನಿಗೆ ಕೆಲವರು ಮೋನು ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಪಯಣ
ಮೋನು ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲ; ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಹೌದು. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಓಡುವುದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪಯಣ, ಈಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮೋನು ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.