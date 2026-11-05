ಇಷ್ಟದ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರಪಡುವವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಜನಪ್ರಿಯ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ Zomato ಹೊಸದೊಂದು ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಇಷ್ಟದ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರಪಡುವವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಜನಪ್ರಿಯ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಹೊಸದೊಂದು ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ 'Limitless Delivery' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಡೆಲಿವರಿ ವಿಳಾಸದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದಲೂ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ?
ಸದ್ಯ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ Limitless Delivery ಫೀಚರ್ ದೇಶದ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಿಂದ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೋಟೆಲ್ 40 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೊಮ್ಯಾಟೊ Limitless Delivery ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಬಳಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
1. Explore More ಆಯ್ಕೆ: ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಪ್ನ ಹೋಮ್ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ Explore More ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Limitless Delivery ಆಯ್ಕೆಯ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
2. ನೇರವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಡುಕಬಹುದು: ಗ್ರಾಹಕರು ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಈ ಫೀಚರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?
ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ದೂರದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ 40 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಆಹಾರ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೆಲಿವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ, ದೂರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಹಾರ ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಕಾಯುವ ಸಮಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ದೂರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಗರದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.