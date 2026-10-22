Gold rate today: ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ! ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಜರಿತದಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೇಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿಂಜರಿತ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5,500 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ದರವೂ ಶೇಕಡ 1 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
MCX ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
ಮಲ್ಟಿ ಕಮೊಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡ 2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2,03,580 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹5,500 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, MCX ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 1 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಬೆಲೆ ₹1,44,268 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂಜರಿತ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ
ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ (Spot Gold): ಶೇಕಡ 1 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,112 ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಪಾಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ (Spot Silver): ಶೇಕಡ 2.2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 56.6 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಏರಿಕೆ: ಅಮೆರಿಕದ WTI ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಶೇ. 1.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 98.5 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಶೇ. 1.7 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 111 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ (ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ)
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ₹1,46,070
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ₹1,33,890
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ₹1,09,550
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರ
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ₹1,46,220
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ₹1,34,040
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ₹1,09,700
1. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ? (Buy on Dip)
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಠಾತ್ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು 'ಬೈ ಆನ್ ಡಿಪ್' (Buy on Dip) ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
2. 24K, 22K ಮತ್ತು 18K ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
(ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ)
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ (99.9% ಶುದ್ಧ): ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ. ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಆಭರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ).
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ (91.6% ಶುದ್ಧ): ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 91.6 ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ತಾಮ್ರ/ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆರೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ (75% ಶುದ್ಧ): ಇದು ವಜ್ರ (Diamond) ಹಾಗೂ ಹರಳುಗಳುಳ್ಳ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ 'HUID ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್' ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೇವಲ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣದ ಮೇಲೂ ಬಿಐಎಸ್ (BIS) ಲೋಗೋ ಮತ್ತು 6 ಅಂಕಿಯ HUID ಕೋಡ್ (Hallmark Unique Identification) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಅಸಲಿ ಶುದ್ಧತೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
4. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಾ? ಇಳಿಯುತ್ತಾ?
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ (Safe Haven) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಈ ಇಳಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ದರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲ ದರಗಳಾಗಿವೆ. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ (GST) ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ (ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು).