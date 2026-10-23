ನೈಜ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ (LAC) ಚೀನಾ ಪಡೆಗಳು ಗಸ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ ಗಡಿ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಐಟಿಬಿಪಿ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ಲಟೂನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.23): ನೈಜ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ (LAC) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚೀನಾ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು (Patrolling Patterns) ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯ ಹಲವು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಮುಖಾಮುಖಿ (Confrontations) ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ (ITBP) ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಶತ್ರುಜಿತ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ (MEA) ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, "ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಚೀನಾ ಪಡೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತ ಗಸ್ತು ಮಾದರಿಯಿಂದ ವಿಚಲಿತಗೊಂಡಾಗ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಬಾಕಿ ಇರುವ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ನೈಜ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾತುಕತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿವೆ" ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಉತ್ತಮ ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾದಿ
ಉತ್ತಮ ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸಿ ಕುರಿತಾದ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಮ್ಮತಿಸಿವೆ ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗುರುವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಐಟಿಬಿಪಿ ಡಿಜಿ ಶತ್ರುಜಿತ್ ಕಪೂರ್, ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಸಂಘರ್ಷದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಐಟಿಬಿಪಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗಡಿ ಯುನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಡ್ರೋನ್ ಪ್ಲಟೂನ್ಗಳನ್ನು' (Drone platoons) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ 'ಸ್ಟ್ರೈಕ್' (Strike) ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಗಾಲ್ವಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ
2020 ರ ಭೀಕರ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಬಳಿಕ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ತಮ್ಮ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. 2024 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ನ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದ ಡೆಪ್ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಮ್ಚೋಕ್ನಿಂದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (SCO) ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ನಡೆದ ದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಭಾರತ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸಹ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವು 'ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಪರಸ್ಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ' ಎಂಬ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದರು. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು, ಎಲ್ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ದೃಢ ನಿಲುವಾಗಿದೆ.